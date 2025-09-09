Alcaldía de Cartagena moderniza Templo del Fútbol Menor con la recuperación de Alameda La Victoria

Se busca beneficiar a más de 20 mil niños y jóvenes. Un nuevo parque lineal sobre el caño unirá a Alameda con las canchas de San Fernando

Después de casi seis años desde su construcción, el denominado Templo del Fútbol Menor de Cartagena, ubicado en el barrio Alameda La Victoria, inicia una intervención integral que transformará más de 19.000 metros cuadrados en beneficio de la niñez, la juventud y las familias cartageneras.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), ejecuta esta obra de mejoramiento y adecuación con una inversión que supera los 10.500 millones de pesos, reafirmando su compromiso con el deporte como motor de desarrollo social y comunitario para más de 20 mil niños y niñas.

“Cuando comencé la campaña a la Alcaldia, me moleste mucho porque llegué aquí un día y esto estaba hecho un desastre. Realmente era lamentable y comencé con el propósito de transformarlo. Esta obra es una inversión para toda la familia del fútbol cartagenero. Con espacios dignos para que Cartagena se consolide como un referente de turismo deportivo y como cuna de nuevos talentos que podrán mostrar su disciplina en escenarios de talla nacional e internacional”, expresó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Una obra con impacto social y deportivo

El parque deportivo Alameda La Victoria se ha convertido en un símbolo para el fútbol formativo de la ciudad, de donde han salido y seguirán surgiendo grandes talentos para Cartagena, Bolívar, Colombia y el mundo. Su renovación no solo dignifica la práctica del deporte, sino que ofrece a los niños y jóvenes escenarios modernos que los motivan a entrenar, los alejan de riesgos sociales y los acercan a estilos de vida saludables, basados en la disciplina, el trabajo en equipo y la sana convivencia.

“No estamos hablando solamente de cemento y grama, estamos hablando de futuro. Esta obra abre oportunidades para que nuestros niños y jóvenes sueñen en grande, se formen en valores y encuentren en el deporte un camino para transformar sus vidas”, afirmó Campo Elías Therán Humanez, director general del IDER.

Una nueva conexión con el Complejo Deportivo de San Fernando

La obra contempla acciones de mantenimiento, adecuación y construcción en distintos frentes:

• Instalación de cerramiento en paneles galvanizados de alto impacto para canchas y zonas deportivas.

• Nivelación de zonas de juego e instalación de grama sintética de última generación.

• Mantenimiento de filtros perimetrales, pérgolas, muros de cerramiento, pisos en losetas y concreto.

• Reconstrucción de bordillos y andenes en mal estado.

• Mantenimiento de la red eléctrica e instalación de un nuevo sistema de iluminación integral para canchas y áreas comunes.

• Instalación de bancos técnicos, adecuación y rectificación de canales pluviales, e instalación de placas de circulación sobre el canal.

• Mantenimiento de cancha múltiple, construcción de placa deportiva, pintura y señalética interna.

• Construcción de nuevas graderías con cubierta.

• Mantenimiento y adecuación del edificio de servicios: camerinos y salón comunal.

• Suministro e instalación de arcos metálicos, canecas y ornamentación con plantas nativas.

Una de las principales novedades es la construcción de pérgolas y la conexión peatonal con el estadio de San Fernando, a través de un parque lineal sobre el caño, lo que convertirá el complejo en un verdadero clúster deportivo para la ciudad.

“Este sueño que tiene muchas escuelas de fútbol, de tener un sitio apropiado digno y en las mejores condiciones, vamos a hacer el cambio del tapete y vamos a ponerle las mejores iluminaciones a la cancha y vamos a mejorar algunos temas de corrientes de agua que los han afectado y vamos a conectar el estadio de San Fernando con esta cancha de la Alameda la Victoria, a través de una parque lineal sobre el caño. También vamos a tener la posibilidad de mejorar camerinos y baños, construirles una sede o casa especial a los jueces árbitros, y tantas cosas. Esto verdad en verdad será fantástico”.

Transparencia y ejecución

El contratista de la obra es el Consorcio Deportivo Alameda, con interventoría a cargo del Consorcio Interdeportivo Alameda. El valor de la obra corresponde a 7.544 SMMLV, y la interventoría a 371 SMMLV, cifras que garantizan transparencia y control en la ejecución.

Con la modernización del Templo del Fútbol Menor, la Alcaldía Mayor de Cartagena ratifica su compromiso con las comunidades y con la formación deportiva, en una obra que impactará directamente a miles de niños, padres de familia y la comunidad futbolera de la ciudad.

Además de su función competitiva, este escenario será sede de procesos formativos, torneos escolares y comunitarios, y atraerá la realización de campeonatos nacionales e internacionales, proyectando a Cartagena como destino de turismo deportivo y como ciudad de oportunidades.

Datos rápidos del proyecto

• Área intervenida: más de 19.000 m².

• Inversión total: +10.500 millones de pesos.

• Contratista: Consorcio Deportivo Alameda.

• Interventoría: Consorcio Interdeportivo Alameda.

• Valor obra: 7.544 SMMLV.

• Valor interventoría: 371 SMMLV.

• Ubicación: Barrio Alameda La Victoria, sur de Cartagena.