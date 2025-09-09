Alcalde Dumek Turbay lideró consejo de gobierno en el barrio La Esperanza

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, presidió un nuevo consejo de gobierno en el barrio La Esperanza, desde el Centro de Vida Santa Teresita, en compañía de su gabinete distrital. Este espacio permitió escuchar de primera mano las inquietudes de la comunidad y reafirmar el compromiso de la administración con el desarrollo social y urbano del sector.

Durante la jornada se abordaron temas fundamentales como la recuperación de escenarios deportivos, la mejora de la infraestructura vial, la intervención integral del Centro de Vida y el fortalecimiento de la educación pública, con especial atención a instituciones como la Intitucion Educativa María Reina y la sede Eduardo Santos de la I.E. Antonio Nariño, entre otras que serán revisadas en próximas intervenciones.

El alcalde Turbay Paz destacó que estos encuentros son clave para acercar la institucionalidad a los barrios, escuchar a los ciudadanos y construir soluciones conjuntas que respondan a necesidades concretas en materia de movilidad, educación, deporte y espacios comunitarios.

“Es importante resaltar los proyectos que vamos a impulsar para esta zona y dedicar nuestros esfuerzos a que se hagan realidad. Hoy iniciamos con paso firme, con la confianza de ustedes y con la claridad de que todo el trabajo debe traducirse en soluciones concretas. Vamos a regresar para revisar juntos los avances de cada uno de los temas tratados. Venimos a La Esperanza con un mensaje claro: aquí estamos para escuchar, trabajar y cumplir. Este es un barrio con grandes retos, pero también con un enorme potencial. Con la comunidad y el Distrito de la mano, vamos a transformar sus espacios y garantizar condiciones de vida dignas para todos sus habitantes”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Los líderes comunitarios también valoraron la presencia del mandatario y su equipo en el territorio.

Luis Carlos Martínez, residente del barrio La Esperanza, señaló: “Saber que contamos con una administración que nos escucha nos da confianza para seguir avanzando como comunidad. Tenemos puntos específicos como los problemas de movilidad, el mejoramiento de nuestras instituciones educativas, la señalización y reductores de velocidad, así como la intervención de los campos deportivos. Queremos que estas soluciones se concreten en el corto y mediano plazo para que nuestro barrio realmente progrese”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El consejo de gobierno contó con la participación activa de vecinos, líderes sociales y representantes de distintas dependencias distritales, consolidando un ejercicio de gobierno cercano, incluyente y enfocado en resultados.