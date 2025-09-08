“Un acto demencial”: director de la Policía por secuestro de agentes del CTI y patrulleros

La Fiscalía General de la Nación recibió pruebas de supervivencia de los dos servidores de la Dirección de Protección y Asistencia, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López Estrada, así como de los patrulleros de la Policía Nacional Yordyn Fabián Pérez Mendoza y Franque Esley Hoyos Murcia, quienes fueron secuestrados por el ELN en Arauca, desde el pasado 8 de mayo.

Tras la divulgación de los videos por parte de ese grupo armado ilegal, el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, se refirió al secuestro de los uniformados calificándolo como “un acto demencial”.

Advirtió que la responsabilidad de la vida e integridad de los servidores es de la guerrilla del ELN.

Al tiempo, “en el marco de sus competencias constitucionales y legales, la Fiscalía ha actuado de manera coordinada y constante con organismos humanitarios. Labores que se han desarrollado con prudencia y responsabilidad”.

Las pruebas de supervivencia