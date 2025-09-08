UBA Vihonco vuelve a abrir sus puertas para atender usuarios Nueva Eps

Personal de la IPS UBA VIHONCO S.A.S. entraron a paro por el no pago de sus salarios.

Cúcuta

Los trabajadores sindicalizados a través de Sintrasersalud Norte destacaron el retorno de las actividades que brinda la IPS UBA Vihonco a los usuarios de Nueva Eps en Norte de Santander.

El presidente de esa organización sindical Arístides Hernández dijo a Caracol Radio que “es importante que se haya logrado un acuerdo en la consecución de recursos para hacer los pagos que por deudas tiene Nueva Eps”.

Indicó que se requiere ahora “tener la continuidad en la atención, restablecer los servicios y en lograr estabilizar la agenda de las citas, médicos y sus especialidades y ante todo garantizar el servicio”.

Explicó además que “se requieren garantías en la continuidad en el servicio para garantizar el derecho a la salud a las miles de personas que acuden a este lugar”.

Mientras tanto Nueva Eps le adeuda al Hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta más de 90 mil millones de pesos por la prestación de servicios.