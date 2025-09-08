Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Subestación El Banco entra en mantenimientos este domingo 14 de septiembre

Las labores se desarrollarán entre las 6:00 a.m. y las 6:00 de la tarde y, para garantizar la seguridad de los trabajos, será necesario suspender temporalmente el suministro

Subestación El Banco entra en mantenimientos este domingo 14 de septiembre

Subestación El Banco entra en mantenimientos este domingo 14 de septiembre

Línea 573: zona urbana y rural de Altos del Rosario, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Tiquisio, San Martín de Loba y Guamal (Magdalena).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Circuitos Banco I, II, III y IV: zona rural y urbana de El Banco (Magdalena).

Circuito Sur de Bolívar: zona urbana y rural de El Peñón, zona rural de San Martín de Loba y los corregimientos Buenos Aires, Chapetona, El Cerrito, Peñoncito, Papayal y Pueblo Nuevo.

Línea 595: zona urbana y rural de Tamalameque y Pailitas (Cesar), y en Bolívar: Regidor, Río Viejo, Arenal del Sur, Norosí, Morales y los corregimientos: Mata de Caña, Antequera, Puerto Boca, Las Brisas, Pasacorriendo, Pueblo Nuevo, La Paz, Riviera, El Burro, La Floresta, Palestina, Palestina La Nueva, Santa Teresa, San Antonio, Buenavista y Boca de La Honda.

Línea 594 y 5179: Zona Urbana de Arjona (Cesar), sectores aledaños a la vía Astrea-Arjona; vereda de Astrea: La Ye. Poblaciones de Santa Ana (Magdalena): Nicaragua, La Esmeralda, La Libertad, Coral Negro, Todos Los Santos. Zona urbana y rural del municipio de Chimichagua; Comunidades del Banco: Caserío El 22, Vía Vereda Sabaneta, Vereda La Fortaleza, Vereda Hinguesas, vía Menchiquejo, Corregimiento del Cedro, Vía Guayabal, Veredas: Sabana de Venado, Cuatro Esquina, Los Narváez, Tres Bocas, Vía A Las Mulas, El Trébol, Santa Fe, Las Flores, Betel, La Unión, Santa Elena. Corregimientos de Astrea: El Vallito, El Paraíso. zona urbana y rural de Astrea (Cesar); corregimientos Pijiño del Carmen (Magdalena), Casa de Tabla, Las Flores, El Veintiocho, San Isidro, El Seis, Santa Rosa De La Montaña Y Sectores Aledaños A La Vía Astrea-San Sebastián.    

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad