Subestación El Banco entra en mantenimientos este domingo 14 de septiembre

Línea 573: zona urbana y rural de Altos del Rosario, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Tiquisio, San Martín de Loba y Guamal (Magdalena).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Circuitos Banco I, II, III y IV: zona rural y urbana de El Banco (Magdalena).

Circuito Sur de Bolívar: zona urbana y rural de El Peñón, zona rural de San Martín de Loba y los corregimientos Buenos Aires, Chapetona, El Cerrito, Peñoncito, Papayal y Pueblo Nuevo.

Línea 595: zona urbana y rural de Tamalameque y Pailitas (Cesar), y en Bolívar: Regidor, Río Viejo, Arenal del Sur, Norosí, Morales y los corregimientos: Mata de Caña, Antequera, Puerto Boca, Las Brisas, Pasacorriendo, Pueblo Nuevo, La Paz, Riviera, El Burro, La Floresta, Palestina, Palestina La Nueva, Santa Teresa, San Antonio, Buenavista y Boca de La Honda.

Línea 594 y 5179: Zona Urbana de Arjona (Cesar), sectores aledaños a la vía Astrea-Arjona; vereda de Astrea: La Ye. Poblaciones de Santa Ana (Magdalena): Nicaragua, La Esmeralda, La Libertad, Coral Negro, Todos Los Santos. Zona urbana y rural del municipio de Chimichagua; Comunidades del Banco: Caserío El 22, Vía Vereda Sabaneta, Vereda La Fortaleza, Vereda Hinguesas, vía Menchiquejo, Corregimiento del Cedro, Vía Guayabal, Veredas: Sabana de Venado, Cuatro Esquina, Los Narváez, Tres Bocas, Vía A Las Mulas, El Trébol, Santa Fe, Las Flores, Betel, La Unión, Santa Elena. Corregimientos de Astrea: El Vallito, El Paraíso. zona urbana y rural de Astrea (Cesar); corregimientos Pijiño del Carmen (Magdalena), Casa de Tabla, Las Flores, El Veintiocho, San Isidro, El Seis, Santa Rosa De La Montaña Y Sectores Aledaños A La Vía Astrea-San Sebastián.