Sigue cerrada la vía Abrego-Ocaña

Protesta por parte de los habitantes de El Tarrita, en la vía nacional Cúcuta - Ocaña. / Foto: Cortesía comunidad.

Cúcuta

Después de siete días de reclamos por incumplimientos del gobierno nacional a la comunidad de El Tarrita, entre Abrego y Ocaña hoy se espera que una comisión gubernamental dialogue con los manifestantes.

El malestar de las 147 familias se mantiene debido a incumplimientos que pasan por la no entrega de subsidios, reubicación y nuevas oportunidades para quienes resultaron afectados por una avalancha hace dos años atrás.

El comandante de la policía de tránsito de Norte de Santander Juan Carlos Carreño dijo a Caracol Radio que “durante estas manifestaciones solo se ha permitido el paso de misiones médicas y algunos movimientos de manera intermitente, pero indudablemente si hay una afectación al tránsito permanente por esa vía nacional”.

Indicó que “las unidades han venido realizando el acompañamiento y adelantando acciones preventivas para evitar situaciones que alteren el orden público motivado por esta parálisis vial”.

Finalmente, indicó que se espera la llegada de una comisión del orden nacional que acompañada de las autoridades departamentales y municipales pueda dar respuesta a los reclamantes y dar por concluida la protesta, que permita nuevamente el tránsito por esta arteria nacional.