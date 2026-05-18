Entrada gratis al Castillo de San Felipe cerró con más de 4 mil visitantes

La jornada gratuita se realizó en el marco del Día Internacional de los Museos, contó con la asistencia de 3.776 colombianos

En el Día de Entrada Gratis para los colombianos al Castillo de San Felipe de Barajas, se desarrolló una programación artística y cultural en torno al Paisaje Cultural Fortificado de Cartagena, que inició a las 9:00 a.m. en el tendal de la batería de San Carlos y los Apóstoles.

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En este sitio, los visitantes que iban llegando participaron dejando sus palabras de amor y cuidado del Paisaje Cultural Fortificado, en la instalación interactiva el ‘Árbol de los deseos’; al mismo tiempo los pequeños y sus familiares, colorearon dibujos de las fortificaciones.

A las 10:00 a.m. en el Hospital de Tropas, diversos públicos participaron en el taller ‘Elementos del Paisaje Cultural Fortificado’, donde se pudo apreciar una línea de tiempo de las estructuras defensivas en la bahía de Cartagena, y comprender la integralidad de patrimonios en el paisaje. Igualmente, los interesados también pudieron adquirir el catálogo ‘Cartagena antemural. De la escarpa al olvido’, que estuvo a la venta durante la jornada.

A las 11:00 a.m. en el Bonete de la fortaleza, se presentó el Cabildo vivo de Bocachica ‘Itmina Fanti’, en cabeza de su príncipe vitalicio y gestor cultural Belmir Caraballo Díaz. Esta puesta en escena contribuyó a dar a conocer una de las más importantes manifestaciones culturales de la comunidad de Bocachica, la cual hace parte del Paisaje Cultural Fortificado de la ciudad.

Para cerrar la jornada, se presentó en la batería de la Redención a las 4:00 p.m., la agrupación Lingala Champeta, quien ofreció un repertorio de los éxitos champetúos más conocidos y queridos por los cartageneros.

La directora de la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), Sandra Schmalbach, celebra la asistencia de 4.259 visitantes, de los cuales 3.776 fueron colombianos, y expresa “Esta jornada de entrada gratis fue muy especial porque fue parte de la agenda de puertas abiertas en los museos de la ciudad, en el marco del Día Internacional de los Museos, y nos permitió ofrecer una serie de actividades de mucho interés para cartageneros y visitantes, que buscaban generar conciencia de la riqueza de nuestro Paisaje Cultural Fortificado, conformado por una gran variedad de patrimonios”.

La Etcar, institución delegada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes como administradora de las fortificaciones de la ciudad, recuerda a cartageneros y visitantes que el próximo domingo 31 de mayo no habrá jornada de entrada gratuita al San Felipe de Barajas.