Real Cartagena venció a Bogotá y quedó a un paso de la final

Real Cartagena sacó una importante victoria por 1-2, ante Bogotá, por la quinta fecha del grupo b de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay I-2026.

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Ronaldo Lora y Álvaro Meléndez fueron los autores de los tantos del auriverde, que vistió de negro en la noche capitalina.

Los locales comenzaron ganando al minuto 21 con un penal, que posteriormente fue capitalizado por Kevin Castro.

A los 42 minutos del primer tiempo, la cabeza del defensor Ronaldo Lora puso la paridad. Así terminaron los primeros 45 minutos.

El segundo tanto del Heroico llegó al minuto 79, precisamente tras un pase excelso de Nieva. El 20 alzó la cabeza y metió la pelota por arriba de todos, Montero leyó la jugada a la perfección, evitó el fuera de juego y asistió a Meléndez, quien pese a resbalarse, alcanzó a definir ante el achique del portero Daniel Aguilar.

El próximo partido de Real Cartagena será el jueves 21, ante Barranquilla, en el estadio Jaime Morón León. Se presume que será alrededor de las 4:00 p.m. teniendo en cuenta que en Valledupar, donde hace las veces de local Unión Magdalena, no cuenta con iluminación para disputar partidos en jornada nocturna.

Real Cartagena nuevamente es líder con 10 puntos. Barranquilla y Unión Magdalena empataron a un gol en la capital atlanticense, por lo que los bananeros son segundos con ocho. Barranquilla tiene seis y Bogotá con dos, ambos eliminados.