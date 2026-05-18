Cartagena se blinda en seguridad: Más de 1.000 Policías desplegados

La Policía Nacional en Cartagena viene desplegando un amplio dispositivo de acompañamiento y seguridad en los diferentes eventos que se desarrollan en la ciudad, disponiendo para ello de más de 1.000 hombres y mujeres pertenecientes a las distintas especialidades del servicio policial, con el propósito de garantizar la convivencia, la tranquilidad y el normal desarrollo de cada una de las actividades programadas.

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Durante estas jornadas, uniformados adscritos a las diferentes especialidades han fortalecido la presencia institucional en escenarios de alta afluencia de público, corredores turísticos, vías principales, sectores comerciales y lugares de concentración masiva, permitiendo generar entornos seguros tanto para residentes como para visitantes nacionales y extranjeros.

De igual forma, unidades adscritas a la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) vienen desarrollando actividades operativas y de control en el sector del Centro Histórico de Cartagena, enfocadas en la prevención y contención de delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana. Estas acciones incluyen labores investigativas, identificación de personas, verificación de establecimientos abiertos al público, controles focalizados y seguimiento a comportamientos contrarios a la convivencia, fortaleciendo así la percepción de seguridad en esta importante zona turística de la ciudad.

La Policía Nacional continuará desplegando todas sus capacidades institucionales en articulación con las autoridades político-administrativas y organismos de apoyo, reafirmando su compromiso con la protección de la vida, la integridad y la seguridad de todos los ciudadanos y visitantes que participan en los diferentes eventos desarrollados en Cartagena. Aseguró el Teniente Coronel Alejandro Salgado, Comandante Operativo Encargado de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La invitación a la comunidad es a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea de emergencia 123.