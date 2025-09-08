Real Cartagena puso las opciones pero el gol no llegó: fue empate 0-0 ante Barranquilla

En el estadio Jaime Morón León de la capital bolivarense, se jugó la fecha 9 del torneo BetPlay, donde Real Cartagena y Barranquilla no se hicieron daño.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los heroicos que llegaban de ganar a domicilio frente Atlético Huila, no pudieron con el equipo barranquillero, que se ubica penúltimo en la tabla. Santiago Gómez, Álvaro Meléndez y el mismo Michael Ortega, se acercaron al arco rival, sin tener la fortuna de embocarla.

En este compromiso la novedad fue el regreso del capitán Cristian Marrugo, quien ingresó tras superar una lesión en el segundo metatarsiano de su pie izquierdo.

Por ahora con este 0-0 los auriverdes son segundos con 16 puntos, escoltando al líder Jaguares que se fue adelante con 24. La próxima salida de Real será ante Patriotas en la fría ciudad de Tunja, el lunes 15 de septiembre a las 8:10 pm.