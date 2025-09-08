Pronóstico IDEAM semana del 8 al 12 de septiembre: ¿Qué días lloverá en Colombia?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió un nuevo pronostico sobre el clima para la semana del 8 al 12 de septiembre. Según el comunicado se espera un aumento significativo de las lluvias a nivel nacional, especialmente en sectores de la región Pacífica, Caribe y norte de la Andina. Además, durante la semana se prevé un aumento progresivo de las precipitaciones en todo el país.

El informe señala que Bogotá iniciará la semana con el predominio de condiciones secas, sin embargo, hacia el final de la semana se espera un aumento de la nubosidad y la presencia de lluvias ligeras.

Pronóstico del clima por días según el IDEAM

Lunes 8 de septiembre: En la noche se prevén condiciones nubosas y lluvias de diferente intensidad en las regiones Pacífica, Caribe, norte de la Andina y oriente de la Orinoquía.

Los departamentos más afectados por las lluvias serán Chocó, nororiente de Vichada, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y La Guajira.

Martes 9 de septiembre: Según el pronóstico este día el océano Pacífico tendrá abundante presencia de nubosidad y lluvias. En cuanto al resto del país se esperan precipitaciones más ligeras y moderadas, en especial, en zonas del Atlántico, Chocó, Valle del Cauca, occidente del Cauca, Caldas, Risaralda, Antioquia, Santander, norte de Norte de Santander, centro y sur de Bolívar, Arauca, Casanare, Córdoba, Sucre, Guainía, Meta y Caquetá.

Miércoles 10 de septiembre: Este día según el reporte tendrá un aumento de las lluvias a nivel nacional. Además, señaló que los departamentos en donde más lloverá son Santander, norte de Norte de Santander, Chocó, occidente del Valle del Cauca, Nariño, Cauca, zonas dispersas de Antioquia, Meta, Cundinamarca, Caldas, Quindío y Risaralda, sur de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Guainía, Vichada, Vaupés, Amazonas, Caquetá y Putumayo.

Jueves 11 de septiembre: Se espera que persista las condiciones nubosas y las precipitaciones en la región Pacífica, Caribe y norte de la Andina. La mayoría de las lluvias se registrarán en el sur de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, norte de Sucre, Córdoba, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, norte de Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Guainía, Vaupés, Caquetá, sur de Putumayo y Amazonas. Asimismo, el IDEAM destacó precipitaciones de menor intensidad en áreas de Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Nariño.

Viernes 12 de septiembre: Al final de la semana las lluvias continuarán, especialmente en sectores del Pacífico, Caribe y al norte de la región Andina. En el Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, oriente de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, sur de Vichada, Meta, Casanare, Arauca, Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cesar, Cundinamarca, Bolívar, Magdalena, sur de La Guajira, Sucre y Córdoba, se esperan los mayores acumulados de las precipitaciones según el pronóstico.

Sugerencias desde el IDEAM por posibles deslizamientos:

Estar atentos al estado de las vías, principalmente en los departamentos con alerta roja, donde la amenaza es alta. Buscar refugio en zonas seguras. Evitar el tránsito en zonas de alta pendiente.

