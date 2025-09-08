Más de $18.422 millones: así impactó el triatlón de IRONMAN la economía y el turismo en Cartagena

Con la tercera edición del 5150 Triathlon, organizado por IRONMAN Group, Cartagena volvió a ser escenario de un espectáculo deportivo de talla mundial, que generó importantes beneficios económicos en la ciudad, especialmente en los sectores de hotelería, gastronomía, comercio y transporte.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de una medición realizada por el Programa de Estudios Económicos de la Secretaría de Hacienda, con base en las cifras oficiales de IRONMAN Group, determinó que el impacto económico generado por este evento asciende a los $18.422.375.407.

Gracias a la participación de más de 2.000 atletas y la llegada de 7.400 visitantes nacionales e internacionales, procedentes de más de 47 países, el impacto directo estimado fue de $14.698.835.500, de los cuales $1.788.835.500 corresponden al costo del evento (inversión).

El monto restante se distribuye en alojamiento, $9.952.000.000; alimentos y bebidas, $1.891.200.000; transporte interno, $854.400.000; ingresos por la generación de 600 empleos directos e indirectos, $168.000.000; y compras de calzado, accesorios y souvenirs, $44.400.000.

Estudios Económicos estableció que el impacto indirecto fue de $3.723.539.907, discriminado así: alojamiento y servicios de comida, $2.644.884.578; comercio al por mayor y menor, $732.190.059; transporte terrestre, $302.568.418; y actividades profesionales, científicas y técnicas, $43.896.852.

Destacó que el 5150 Triathlon registró un promedio de estadía de cuatro noches por participante y sus acompañantes, consolidándose como un referente deportivo y turístico de gran impacto para la ciudad.

“El 5150 Triathlon de IRONMAN impactó de manera positiva la ciudad, generando empleos, dinamizando el turismo y la economía laboral. Pero, más allá de los resultados económicos y de participación, este evento reafirma la capacidad de Cartagena para proyectarse al mundo como una superciudad donde el deporte, el turismo y la economía convergen en un mismo escenario”, afirmó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.