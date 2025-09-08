Madres de niños con discapacidad protestan en sede administrativa de Nueva Eps

Madres de niños con discapacidades protesta reclamando servicios de IPS que pertenecen a Nueva EPS / Foto Archivo / Foto: suministrada a Caracol Radio

Cúcuta

La falta de respuesta de las IPS que brindan sus servicios a los usuarios de la Nueva Eps motivaron el desarrollo de una protesta de las madres de los niños con discapacidad en la región.

Desde hoy en la sede administrativa de la empresa del sector salud se mantienen apostados madres y niños, familiares reclamando atención y explicaciones por demoras en atención.

Diana Echeverry representante de la Corte de Discapacidad en la Nueva Eps dijo a Caracol Radio que “hoy en día no tenemos servicios con Vihonco, Coneuro, Eureka, Medicuc, Medicare y esto es algo muy grave lo que están viviendo nuestros hijos”.

Explicó que son “280 menores que necesitan sean atendidos y que no se vulnere más el derecho a la salud, frente a lo que ha venido ocurriendo”.

Indicó finalmente, que esperan que se les de una respuesta a las reclamaciones que les han hecho desde hace varios meses atrás.