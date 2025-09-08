Madre perdió su bebé tras presunta negligencia médica en Cartagena: conozca el dramático testimonio

Dania Pabón, una joven primeriza de 20 años, no pudo cumplir el sueño de amamantar a su bebé por causa de un procedimiento médico que asegura, terminó arrebatándole la vida a su pequeño Lían.

El caso, materia de investigación por parte del DADIS, presuntamente ocurrió en la clínica General del Caribe de Cartagena, donde fue internada por una infección urinaria. En medio de la hospitalización se cumplieron las semanas para iniciar el trabajo de parto, donde Dania tuvo una dilatación muy lenta y fuertes dolores que la hicieron solicitar -manifiesta- una cesárea al especialista de turno.

Al parecer, tal solicitud solo habría sido atendida horas después de quejarse por las contracciones, y luego del procedimiento el neonato nació sin signos vitales motivado, posiblemente, por una mala práctica que deberá determinar la autoridad de salud con el proceso que está en curso.

“Cuando yo pregunté por mi hijo la doctora se puso fue a llorar, yo preguntaba si había pasado algo con Lían y ella no me decía nada. A mí ninguno me dijo se murió tu bebé; yo me entero es cuando me bajan a sala de recuperación. De ahí en adelante nadie me dio una ayuda sicológica, nadie me orientó, el primer día me tomaron mis datos y hasta ahí. De la clínica no me ha dado respuestas, ni se han comunicado con nosotros”, aseguró Dania a Caracol Radio.

Por su parte, desde el centro asistencial no se ha conocido una versión sobre este suceso, que tiene hoy a una familia sumida en la tristeza.