Liberan a presunto maltratador y abusador sexual de animales en Bogotá

Bogotá D.C

Autoridades le confirmaron a Caracol Radio que un hombre de 66 años que fue capturado este domingo 7 de agosto por robar, maltratar y abusar sexualmente de animales en el sur de Bogotá fue dejado el libertad. Al parecer un juez habría tomado esta decisión por no haber sido capturado en flagrancia.

¿Cómo fue la captura?

Durante una jornada de patrullaje en el barrio Gibraltar, en la localidad de Ciudad Bolívar, una mujer se acercó a los uniformados alertando que su perro fue robado por un hombre.

“De manera inmediata, se dirigen al inmueble donde, al parecer, habrían llevado a este canino; solicitan al propietario el ingreso, logrando evidenciar que tenía en su poder a esta mascota. Por lo cual, proceden a detenerlo y dejarlo a disposición de la autoridad competente para que responda por los delitos que se le atribuyen”, informaron las autoridades en ese momento.

En ese mismo lugar fueron encontradas otras mascotas que al parecer habrían sido hurtados por este mismo hombre.

¿De cuánto es la pena por maltrato animal?

De acuerdo con la ley 2455 de 2025, que fortalece la lucha contra el maltrato animal en Colombia, una persona podría enfrentar entre 32 y 56 meses de prisión si maltrata a un animal.

Además, podría enfrentar una inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La pena puede agravarse aumentando de la mitad a tres cuartas partes si, por ejemplo, asesinan al animal con sevicia, se hacen estos hechos en lugares o vía pública, hay presencia de menores de edad, se cometen actos sexuales con los animales, entre otras.