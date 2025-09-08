Empresa de acueducto responde por daños en dos sectores de la ciudad

Cúcuta

La empresa de acueducto Aguas Kapital mantiene una contingencia para responder a los daños generados en las últimas horas al sistema, derivado de roturas en su infraestructura.

Los casos que se presentaron en la zona norte de la ciudad y en el barrio El Colsag causaron traumatismos y la preocupación de los usuarios por los daños causados en los alrededores a la emergencia.

El ingeniero Evert Mendoza dijo a Caracol Radio que “descartamos que sea un tema por presión, estamos revisando las circunstancias en que se presentó la situación y estamos trabajando en la mejora de este proceso”.

Indicó el funcionario que “se activaron las cuadrillas, para poder entrar a reparar los daños causados y restablecer el servicio de manera oportuna”.

En los últimas meses más de seis emergencias de gran magnitud se han presentado en el sistema de acueducto.