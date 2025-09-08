Cúcuta

Empresa de acueducto responde por daños en dos sectores de la ciudad

Se descarta emergencia por presión

Otra rotura de tubo en Ciudadela Juan Atalaya. / Foto: Caracol Radio Cúcuta.

Otra rotura de tubo en Ciudadela Juan Atalaya. / Foto: Caracol Radio Cúcuta.

Cúcuta

La empresa de acueducto Aguas Kapital mantiene una contingencia para responder a los daños generados en las últimas horas al sistema, derivado de roturas en su infraestructura.

Los casos que se presentaron en la zona norte de la ciudad y en el barrio El Colsag causaron traumatismos y la preocupación de los usuarios por los daños causados en los alrededores a la emergencia.

El ingeniero Evert Mendoza dijo a Caracol Radio que “descartamos que sea un tema por presión, estamos revisando las circunstancias en que se presentó la situación y estamos trabajando en la mejora de este proceso”.

Indicó el funcionario que “se activaron las cuadrillas, para poder entrar a reparar los daños causados y restablecer el servicio de manera oportuna”.

En los últimas meses más de seis emergencias de gran magnitud se han presentado en el sistema de acueducto.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad