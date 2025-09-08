Emergencia en el Tolima por derrumbe en una mina de oro

Tolima

Varias personas atrapadas dejó un deslizamiento de tierra en una mina de oro ubicada en zona rural del municipio de Ataco, sur del Tolima.

El informe preliminar fue presentado por el director de la Defensa Civil, Luis Fernando Vélez, señala que en la vereda El Viso Anapé se presentó un derrumbe sepultando a varias personas que laboraban allí.

En esta zona del departamento se realiza desde hace varios años una actividad de minería artesanal e informal por lo que no se tiene certeza del número exacto de personas que se encontraban en el lugar.

Inicialmente seis personas lograron ser rescatadas siendo trasladadas al hospital Nuestra Señora de Lourdes de la población, cuatro mujeres y dos hombres. Allí se confirmó que una mujer murió cuando recibía atención médica.

Los organismos de socorro junto a la comunidad y con maquinaria pesada intentan remover la gran cantidad de tierra y piedra que cayó en el lugar para intentar ubicar a más personas.

Versiones de la comunidad igualmente manifestaron que otros mineros alcanzaron a salir por sus propios medios recibiendo atención en el sitio de la emergencia.

Por su parte, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo adelanta la coordinación con las autoridades locales para brindar el apoyo necesaria que permita superar este hecho, al mismo tiempo adelanta la verificación si este lugar contaba con los permisos otorgados por la Agencia Nacional de Minería.