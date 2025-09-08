Medellín

Dos mujeres capturadas en Tarazá están acusadas de extorsionar y desplazar a la comunidad

Se trata de dos mujeres presuntas integrantes del Clan del Golfo en los corregimientos de El Doce y Barro Blanco.

Mujeres capturadas que integrarían el Clan del Golfo de Tarazá- foto policía Antioquia

Mujeres capturadas que integrarían el Clan del Golfo de Tarazá- foto policía Antioquia

Tarazá- Antioquia

La policía de Antioquia reportó la captura de dos mujeres en el Bajo Cauca antioqueño, señaladas de pertenecer al grupo ilegal Clan del Golfo, subestructura Julio César Vargas Gutiérrez, dedicadas presuntamente a extorsionar y generar desplazamientos forzados a la comunidad.

Según las autoridades, una de las mujeres sería la segunda cabecilla de la subestructura y, junto a la otra mujer, se encargarían de realizar actividades criminales en los corregimientos de El Doce y Barro Blanco.

“En este procedimiento se incautaron cuatro armas de fuego, una escopeta Remington, calibre doce, un arma artesanal de doble cañón y una escopeta artesanal. Nueve cartuchos calibre 9 milímetros y once millones cuatrocientos mil pesos. Dinero producto de la actividad extorsiva”, dijo el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de Policía Antioquia (E).

Las mujeres tenían injerencia criminal en los centros poblados de los citados corregimientos donde ejercían las presiones a las comunidades.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad