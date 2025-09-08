Dos mujeres capturadas en Tarazá están acusadas de extorsionar y desplazar a la comunidad

Tarazá- Antioquia

La policía de Antioquia reportó la captura de dos mujeres en el Bajo Cauca antioqueño, señaladas de pertenecer al grupo ilegal Clan del Golfo, subestructura Julio César Vargas Gutiérrez, dedicadas presuntamente a extorsionar y generar desplazamientos forzados a la comunidad.

Según las autoridades, una de las mujeres sería la segunda cabecilla de la subestructura y, junto a la otra mujer, se encargarían de realizar actividades criminales en los corregimientos de El Doce y Barro Blanco.

“En este procedimiento se incautaron cuatro armas de fuego, una escopeta Remington, calibre doce, un arma artesanal de doble cañón y una escopeta artesanal. Nueve cartuchos calibre 9 milímetros y once millones cuatrocientos mil pesos. Dinero producto de la actividad extorsiva”, dijo el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de Policía Antioquia (E).

Las mujeres tenían injerencia criminal en los centros poblados de los citados corregimientos donde ejercían las presiones a las comunidades.