Trump advierte a Maduro: EE. UU. derribará aviones venezolanos que representen una amenaza

Donald Trump en La Casa Blanca el 26 de agosto de 2025. FOTO: Chip Somodevilla/Getty Images

Estados Unidos “derribará” cualquier avión venezolano que ponga bajo amenaza a las fuerzas militares que ha desplegado en el sur del Mar Caribe en las últimas semanas, tal como confirmó el presidente Donald Trump.

El mandatario de EE. UU. realizó dicha declaración a los reporteros que le consultaron en la Casa Blanca si tomaría nuevas medidas tras el sobrevuelo de dos F-16 venezolanos a un buque que hacía vigilancia antidrogas en las últimas horas.

Después de este incidente “altamente provocador”, como lo calificó el Pentágono, Trump ordenó el despliegue de una decena de aviones F-35 a Puerto Rico, que se suman a los siete buques de guerra y el submarino nuclear norteamericanos que se encuentran en la zona.

Cabe recordar que esta operación fue ordenada por Washington bajo el argumento de luchar contra el narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

Además, el presidente se dirigió a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, y le indicó que “si algún avión vuela en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas”.

Canciller venezolano reconoce el despliegue de aviones en Puerto Rico como una amenaza al gobierno de Maduro

Entretanto, el canciller de Venezuela, Yván Gil, afirmó este viernes, 5 de septiembre, que el despliegue de aviones en Puerto Rico amenaza al gobierno de Nicolás Maduro.

“Nadie en su sano juicio puede avalar la irracionalidad que trata de imponer (el secretario de Estado), Marco Rubio, y su camarilla, desplegando submarinos nucleares en un zona desmilitarizada, desplegando buques de guerra, desplegando aviones para amenazar a un Gobierno libre y soberano como el venezolano”, manifestó Gil.

Gil insiste que Estados Unidos usa como pretexto la persecución contra el narcotráfico para asediar al gobierno venezolano, acusado de traficar con drogas, lo cual, agregó, es “la mayor mentira”.

Por otra parte, el funcionario venezolano celebró el pronunciamiento de un grupo de países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), presidido provisionalmente por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, que expresaron su preocupación por el despliegue militar de Estados Unidos.

“América Latina no tolerará carreras armamentistas; América Latina no tolerará despliegues militares”, concluyó Gil, quien agregó que Venezuela hará “todo lo que haya que hacer” para defenderse.

EE. UU. avanza en su operación antidrogas en el sur del Caribe

Después de confirmar el desplazamiento de diez aviones de combate F-35 a una base aérea de Puerto Rico, la cadena estadounidense CBS recibió información confidencial de una fuente “familiarizada con los planes” de EE. UU., quien confirmó que la administración de Donald Trump envía estos cazas con la intención adicional de llevar a cabo operaciones contra carteles de la droga.

Esta semana, el gobierno de Estados Unidos anunció que sus fuerzas militares destruyeron una lancha con drogas que movilizaba a 11 miembros del Tren de Aragua y que había salido de Venezuela.