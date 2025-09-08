Cartagena brilla en el Tomorrow City Expo Shanghai 2025

Desde el epicentro de la innovación urbana en Asia, Cartagena de Indias fue reconocida como una de las ciudades más inspiradoras del Tomorrow City Expo 2025, celebrado del 2 al 6 de septiembre en Shanghai.

La participación conjunta de la Dirección Smart City Cartagena y Distriseguridad, liderada por Santiago Murillo Arrubla y Jaime Hernández Amín, recibió un homenaje especial por su enfoque ético, estratégico y humano en la transformación de territorios hacia ciudades inteligentes.

Las intervenciones de Murillo y Hernández Amín lograron captar la atención de delegaciones provenientes de más de 40 países. Bajo el título “Cartagena: Ciudad 4C”, Santiago Murillo presentó el modelo de gobernanza ética, inclusión digital y gobierno corporativo que ha consolidado a la capital de Bolívar como un referente latinoamericano en innovación urbana. A su turno, Jaime Hernández Amín compartió los avances de la ciudad en seguridad inteligente, gestión de riesgos y participación comunitaria, resaltando el rol de Distriseguridad como articulador de soluciones tecnológicas con un profundo impacto social.

Ambos líderes fueron homenajeados en el panel central como “modelos de éxito”, compartiendo escenario con representantes de Helsinki, Kuala Lumpur y Curitiba. El comité organizador, encabezado por Fira Barcelona y Tomorrow.City, exaltó a Cartagena como una “ciudad transformadora, capaz de convertir desafíos históricos en oportunidades tecnológicas con identidad caribeña”. Durante la ceremonia se destacó también el liderazgo del alcalde de Cartagena como pieza clave en este proceso de proyección internacional.

Además, se anunció la participación de más de 20 delegaciones internacionales en la Expo Smart City Cartagena 2025, que tendrá lugar los días 29 y 30 de octubre en el Centro de Convenciones Las Américas.

“Cartagena no solo exporta belleza, geografía e historia, sino también conocimiento, ética y soluciones urbanas con rostro humano”, afirmó Santiago Murillo ante medios internacionales en Asia.

“Este reconocimiento pertenece a la ciudadanía cartagenera, que nos inspira a innovar con sentido social. Vamos hacia la super ciudad del Caribe”, expresó Jaime Hernández Amín.