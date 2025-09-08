Carta de renuncia del Ministro de Trabajo ya está en manos del presidente Petro

En medio de una rendición de cuentas, el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó que su carta de renuncia ya está en manos del presidente Gustavo Petro, luego de ser solicitada días antes, por la directora del departamento administrativo de la presidencia de la República, Angie Rodríguez.

“La continuidad en el cargo depende de la aceptación de esa carta que está en manos del presidente de la República. Yo aspiro a seguirlo acompañando hasta el final del gobierno y yo estoy siempre dispuesto para asumir mi responsabilidad en este importante cargo que tiene en sus manos dos de las tres grandes reformas sociales del gobierno del cambio”, dijo el Ministro de Trabajo Antonio Sanguino.

Reafirmó que será el presidente quien decida quienes siguen acompañándolo en el último año de gobierno, sobre todo en este “remate” que exige que cerrar con legados y grandes cambios para el país.

La solicitud de renuncia del Ministro Sanguino se realizó luego de la victoria de Carlos Camargo en el Senado, al ser elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, pues Sanguino, representa en el gabinete a uno de los aliados del gobierno dentro del Partido Verde, quienes al parecer, no apoyaron la candidata del gobierno para integrar el alto tribunal.