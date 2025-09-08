Capturaron a pescador que era buscado por abuso sexual en Bolívar: ¿cómo fue el caso?

Cartagena

La Policía Nacional en Bolívar a través de patrullas de vigilancia y policía judicial de infancia y adolescencia capturó a Manuel Vásquez García, un pescador de 61 años, en el barrio Sur del municipio de Cicuco.

Vásquez García, fue detenido tras un control de rutina donde se descubrió que era buscado por la justicia por los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años.

La aprehensión se produjo durante la verificación de antecedentes a través de un dispositivo PDA, la policía encontró una orden de captura vigente contra Vásquez García, con fecha del 7 de septiembre de 2018. La orden, con número 10953, fue emitida por el Juzgado Penal Municipal 4 de Barrancabermeja, Santander.

La captura de Vásquez García pone fin a una búsqueda de siete años, ya que la orden de detención en su contra data de 2018. El hombre, de 61 años, soltero y con estudios de primaria, fue detenido en el mismo lugar donde reside, lo que sugiere que habría estado en su hogar durante todo este tiempo.

Tras su captura, Vásquez García fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Se espera que en los próximas horas se inicie su proceso de judicialización y sea trasladado a Barrancabermeja para responder por los graves delitos de los que se le acusa.

“No escatimamos esfuerzos para ver tras las rejas a todos aquellos que arremetan contra la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso seguimos invitando a los padres de familia a que estén más pendientes de sus hijos, que actúen cuando noten un comportamiento extraño en ellos. El silencio, la soledad y aislarse de la sociedad, son algunas de las señales que indican que están siendo víctimas de acoso sexual”. Dijo, el coronel, Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar.

En lo corrido del año la Policía Nacional en Bolívar ha capturado a 28 presuntos agresores sexuales de las cuales 6 han sido en flagrancia y 22 por orden judicial". Agregó el alto oficial. Además, se han registrado 170 denuncias por diferentes delitos sexuales.