Ataque con explosivos contra la Armada en La Tagua, Putumayo: tres Infantes de Marina heridos
El ataque se registró en un puesto fluvial y la Armada reporta tres heridos, uno de ellos de gravedad.
La tarde de este 08 de septiembre, se registró el ataque con explosivos a un puesto fluvial de la Armada en La Tagua, Putumayo.
A pesar de que aún no se sabe quienes fueron los autores materiales e intelectuales de este hecho, también se confirmó que atentaron contra dos embarcaciones, y el modus operandi habría sido con tatucos cargados de explosivos.
La Armada reporta hasta el momento tres infantes de marina heridos, uno de ellos de gravedad, quien ya está siendo atendido.