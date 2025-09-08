Justicia

Ataque con explosivos contra la Armada en La Tagua, Putumayo: tres Infantes de Marina heridos

El ataque se registró en un puesto fluvial y la Armada reporta tres heridos, uno de ellos de gravedad.

Ataque con explosivos a un puesto fluvial de la Armada en La Tagua, Putumayo.

La tarde de este 08 de septiembre, se registró el ataque con explosivos a un puesto fluvial de la Armada en La Tagua, Putumayo.

A pesar de que aún no se sabe quienes fueron los autores materiales e intelectuales de este hecho, también se confirmó que atentaron contra dos embarcaciones, y el modus operandi habría sido con tatucos cargados de explosivos.

La Armada reporta hasta el momento tres infantes de marina heridos, uno de ellos de gravedad, quien ya está siendo atendido.

