Ataque con explosivos contra la Armada en La Tagua, Putumayo: tres Infantes de Marina heridos

La tarde de este 08 de septiembre, se registró el ataque con explosivos a un puesto fluvial de la Armada en La Tagua, Putumayo.

A pesar de que aún no se sabe quienes fueron los autores materiales e intelectuales de este hecho, también se confirmó que atentaron contra dos embarcaciones, y el modus operandi habría sido con tatucos cargados de explosivos.

La Armada reporta hasta el momento tres infantes de marina heridos, uno de ellos de gravedad, quien ya está siendo atendido.