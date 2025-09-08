Acuacar impulsa jornadas ambientales en La Boquilla a través del club ‘Defensores del Agua’

Un total de 65 estudiantes de las Instituciones Educativas Skinner y Etnoeducativa de La Boquilla se sumaron voluntariamente a esta actividad, convirtiéndose en verdaderos Guardianes del Agua en su comunidad.

La jornada se llevó a cabo en la calle Avenida Brasil (Cra. 1B), donde están ubicadas ambas instituciones educativas y la sede de la Junta de Acción Comunal (JAC). Allí se realizó la limpieza del sector y la recuperación de la jardinera y zona verde de la Casa Comunal, donde se sembraron plantas, aportando así a la mejora paisajística y ambiental del entorno.

Estas acciones fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre Aguas de Cartagena, la Junta de Acción Comunal, el grupo ambiental EcoAfronorte, estudiantes, docentes y vecinos del sector, quienes aportaron su esfuerzo y compromiso con el cuidado del medio ambiente.

Como parte del programa, Acuacar entregó donaciones a las instituciones y al grupo comunitario Corpoafronorte, integrado por vecinos de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de La Boquilla: 2 dispensadores de agua, uno para cada institución educativa participante y elementos de limpieza como escobas, traperos, rastrillos, guantes, palas, entre otros, para fortalecer las labores comunitarias de aseo y mantenimiento de espacios públicos.

Estas jornadas hacen parte de los procesos de transformación ecológica que lidera la empresa en Cartagena y sus corregimientos, en línea con su compromiso con el desarrollo sostenible, la educación ambiental y la participación activa de las comunidades en la protección de los recursos naturales.