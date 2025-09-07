A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Zona Prieta celebra 25 años de carrera con nuevo lanzamiento

La agrupación colombiana Zona Prieta, reconocida por abrir camino en los ritmos afrocaribeños, cumple 25 años de trayectoria y lo celebra con un estreno cargado de energía, “Zona Prieta está de vuelta”. su sencillo que deja claro que estarán mas presentes y con nueva música.

Con este lanzamiento, la banda reafirma su trabajo artístico en la mezcla de sonidos como el Raggamuffin y el Dembow, enriquecidos con influencias de Jamaica, Panamá y Colombia. Una propuesta que, desde sus inicios, le permitió conquistar escenarios nacionales e internacionales y consolidarse como una referencia dentro de la música urbana y caribeña.

El regreso de Zona Prieta no es solo una celebración de su trayectoria, sino también una muestra de su vigencia y capacidad de seguir e innovar. Con este nuevo tema, la agrupación busca reconectar con su público de siempre y acercarse a nuevas generaciones, manteniendo intacta la esencia que los ha hecho únicos por más de dos décadas.

