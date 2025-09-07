Zona Prieta celebra 25 años de carrera con nuevo lanzamiento

La agrupación colombiana Zona Prieta, reconocida por abrir camino en los ritmos afrocaribeños, cumple 25 años de trayectoria y lo celebra con un estreno cargado de energía, “Zona Prieta está de vuelta”. su sencillo que deja claro que estarán mas presentes y con nueva música.

Con este lanzamiento, la banda reafirma su trabajo artístico en la mezcla de sonidos como el Raggamuffin y el Dembow, enriquecidos con influencias de Jamaica, Panamá y Colombia. Una propuesta que, desde sus inicios, le permitió conquistar escenarios nacionales e internacionales y consolidarse como una referencia dentro de la música urbana y caribeña.

El regreso de Zona Prieta no es solo una celebración de su trayectoria, sino también una muestra de su vigencia y capacidad de seguir e innovar. Con este nuevo tema, la agrupación busca reconectar con su público de siempre y acercarse a nuevas generaciones, manteniendo intacta la esencia que los ha hecho únicos por más de dos décadas.