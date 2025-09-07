Trágico accidente en Gambote dejó una mujer muerta: fue arrollada por una tractomula

Hasta la morgue de medicina legal en el barrio Zaragocilla de Cartagena fueron conducidos los restos mortales de Marly del Carmen Polo Sáenz, la mujer que perdió la vida tras un siniestro vial en el corregimiento de Gambote, jurisdicción del municipio de Arjona- Bolívar.

Sobre las circunstancias exactas del accidente hay poca información, lo que se ha podido establecer es que la difunta, quien se dedicaba al reciclaje, fue arrollada por una tractomula y segundos después, otro vehículo le habría pasado por encima. Su cuerpo quedó casi irreconocible.

De la hoy occisa, se conoció que era sordomuda y residía en el barrio Nelson Mandela en la capital bolivarense. Sus familiares pidieron una investigación por el suceso.