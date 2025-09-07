Saade aparece en chats que lo vinculan con solicitudes de puestos a Luis Carlos Reyes en la DIAN

JUSTICIA

Avanza en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, la investigación contra varios congresistas y funcionarios públicos por presuntas presiones al exministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes.

Todo se remonta a un listado que hizo Reyes con más de 60 nombres de altos funcionarios, congresistas y excongresistas quienes, presuntamente, le habrían hecho recomendaciones para fijar cargos o gestionar ascensos en las aduanas del país.

Recientemente, la Revista Semana reveló unos chats que mostrarían la forma como estos funcionarios enviaban las hojas de vida y recomendaciones a Reyes.

Entre estas pruebas que tiene la Corte, aparece el nombre del exjefe de despacho Alfredo Saade. No obstante, para la época de los hechos, Saade aún no ocupaba ningún cargo público.

Inicialmente, el pastor que hoy en día es investigado por la Procuraduría por una presunta extralimitación de funciones, le solicitó asignar a “Orlando Arteaga” en las aduanas de Cúcuta.

Asimismo, también envió al chat de Reyes una oferta “Soluciones Jurídicas de la Costa”, aseguró la revista Semana.

Saade responde

Al respecto, textualmente ha dicho Saade por medio de su cuenta de X: “Reyes es muy bruto, pone en evidencia las denuncias en contra de Papa Pitufo y que las conocía desde siempre y lo que hizo fue acomodarse”.

El exjefe de despacho de la Casa de Nariño aseguró que la publicación periodística demuestra que “no saben cómo acabar mi candidatura a la presidencia de Colombia”, advirtiendo que apenas se posesione va a cerrar, dice él, a los medios mentirosos.

Otros chats

Bajo esa misma línea aparecen funcionarios como el actual ministro del Interior, Armando Benedetti y el magistrado Vladimir Fernández. Mientras que Benedetti sugiere nombres para las aduanas de Barranquilla y Cartagena, el magistrado solicita, al parecer, el ascenso para un amigo que trabajaba en dicha entidad.