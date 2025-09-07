Municipio de Cúcuta reglamenta la ciclovía

Cúcuta

El concejo de la ciudad de Cúcuta respaldo cuatro proyectos a la administración municipal con alto nivel de importancia dentro de la vida administrativa de la ciudad.

Uno de ellos tiene que ver con la reglamentación de la ciclovía en la ciudad, los días miércoles y viernes, dentro de la nueva dinámica que tiene ahora la capital nortesantandereana.

La Presidente del Concejo Municipal dijo a Caracol Radio que “se reglamentó y se le facultó a la administración para que cree esta ciclovía en diferentes sectores de la ciudad de manera temporal”

“La de los miércoles y viernes es institucionalizada, es para siempre de acuerdo a la exposición de motivos y argumentos que presentó el gobierno local y al estudio de la misma que se le dijo en esta corporación” dijo la dirigente política.

Las innovaciones que se han hecho alrededor de esta actividad hoy gozan de la aceptación total de la ciudadanía quienes dan respuesta favorable a la practica de deportes, recreación y esparcimiento en El Malecón sobre la Avenida Libertadores.