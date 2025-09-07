Cúcuta

Liberado ganadero que había sido secuestrado en Sardinata

Autoridades investigan que grupo armado sería el responsable

Zona rural del municipio de Sardinata /Foto Archivo

Zona rural del municipio de Sardinata /Foto Archivo( Foto Archivo www.panoramio.com)

Cúcuta

Fabio Jacome el ganadero que había sido secuestrado en la zona rural del municipio de Sardinata en la zona de acceso al Catatumbo fue dejado en libertad.

Aunque no se conocen mayores detalles de las circunstancias en que recobró su libertad, se advirtió que el grupo armado que lo tenía en su poder lo dejó regresar al seno de su hogar.

La víctima había sido plagiada en la vereda Valderrama cuando hombres armados se lo llevaron en el vehículo de su propiedad hacía la zona norte del departamento.

Las autoridades investigan que grupo armado de los tres que delinque en la zona sería el responsable del plagio del ganadero.

Se desconoce hasta el momento si se trató de un secuestro extorsivo.

El liberado se reencontró en las últimas horas con sus seres queridos y será sometido a una valoración médica.

