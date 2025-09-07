La Clínica Julio Sandoval Medina de Sogamoso volvió a abrir sus puertas al público

Sogamoso

Tuvo que pasar una década para que de nuevo la Clínica Julio Sandoval Medina volviera a abrir sus puertas a los sogamoseños y usuarios de la provincia de Sugamuxi y esto se logró gracias a la gestión realizada por el mandatario de la ciudad del ‘Sol y del Acero’, Mauricio Barón Granados.

“Esta es la materialización de haber logrado esta importante gestión, haber conseguido los recursos con el Gobierno Nacional para comprar este edificio que estaba en poder de la central de inversión del estado, pudimos ya escriturarlo, ya hace parte de los activos del municipio, ahora lo que hay es que ponerlo a funcionar para el propósito que fue construido y para el propósito que fue comprado”, afirmó el alcalde de Sogamoso.

Para el mandatario la Clínica Julio Sandoval Medina será uno de los centros de salud más grandes e importante del departamento.

“Este es el centro hospitalario más grande que puede tener esta región, cerca de 14 mil metros cuadrados que estaban en abandono completo, ya hemos recuperado las tres primeras plantas con el objeto de dar atención en servicios básicos externos de salud y comenzar el proceso para la acreditación o la habilitación por parte de la Secretaría de Salud del departamento de servicios avanzados de urgencias y de otro tipo de especialidades médicas, porque la estructura física de este edificio está para prestar servicios incluso de tercer nivel, hoy nuestra ESE apenas es de primer nivel de complejidad y está trabajando en habilitar servicios de segundo nivel, es decir que en los próximos años podríamos pensar que Sogamoso tenga un hospital propiedad del municipio de segundo nivel y hasta de tercer nivel de complejidad”, agregó Barón Granados.

Según señala el mandatario de los sogamoseños, ya se hizo una parte del trabajo, pero aun quedan muchas cosas por recuperar de su infraestructura.

“Viene un proceso de recuperación de toda la infraestructura, ya hemos recuperado lo básico, ascensores, baños, pisos, techos, planta eléctrica, porque cuando esta clínica fue desocupada se llevaron hasta la planta eléctrica, digamos estaba completamente desvalijada, ahora hay que poner a punto toda la infraestructura para comenzar a habilitar servicios, aquí hay una confluencia entre requisitos físicos y requisitos tecnológicos, o digamos de equipos biomédicos, por eso tenemos un proyecto con el Ministerio de Salud para la consecución de cerca de 6.000 millones de pesos que van destinados a la dotación y estamos en el proceso de hacer todo el estudio de patología con miras a un posible reforzamiento estructural si es acaso que lo necesite el edificio, así que este es un trabajo de largo aliento, nosotros hemos puesto esta primera piedra y hemos venido avanzando y seguramente entregaremos esto con servicios de segundo nivel, pero le queda a las administraciones venideras un trabajo muy grande porque este es una edificación que puede prestar servicios especializados de alta complejidad”, enfatizó el alcalde de Sogamoso.

La inversión de la Clínica Julio Sandoval Media fue cercana a los $11.000 millones y contará con 20 consultorios de consulta externa y un área especializada en atención al usuario.