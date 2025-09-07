IRONMAN 5150 en Cartagena: una fiesta deportiva con atletas de 47 países

La Bahía de las Ánimas de Cartagena de Indias recibe a 2 mil participantes en la tercera edición de Ironman 5150. Los atletas, de 47 países, iniciaron la competencia desde el Muelle de La Bodeguita, en la modalidad de natación. Luego, desde el Camellón de los Mártires, continuará la fase de ciclismo, finalmente, la modalidad de atletismo se realizará en el Centro Histórico.

Cartagena de Indias se consolida como destino turístico deportivo internacional.

El Ironman 5050 proyecta 3,7 acompañantes en promedio por atleta; aproximadamente 9.400 visitantes nacionales e internacionales.

En cuanto a impacto en el sector turismo, se estima que los turistas cada asistente reserva 4 noches de hotel en promedio. Se generarán cerca de $8.4 millones USD en impacto económico y 600 empleos directos e indirectos generados.

La Alcaldía de Cartagena respalda la realización de la competencia, con el apoyo y trabajo articulado de entidades como: IDER, DATT, Corpoturismo y Distriseguridad.