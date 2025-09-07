En Cartagena bebé habría muerto en la clínica General del Caribe por presunta negligencia médica

Un grave señalamiento afronta la clínica General del Caribe en Cartagena, tras el fallecimiento de un bebé en trabajo de parto, cuyas causas estarían relacionadas con una negligencia médica.

De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, se trata de una madre que permaneció por varios días en el centro asistencial, y que había solicitado una cesárea, sin embargo, al parecer, el personal de salud no accedió a esta solicitud derivando en el trágico desenlace.

“Mi hija ingresó con una infección y le dieron tratamiento por siete días. Ella cumplió los nueve meses estando hospitalizada. Cuando ya estaba en término, comenzaron a inducirle el parto con medicamentos. Ella pedía cesárea porque estaba agotada, pero los médicos se la negaron. Ella decía: doctor, yo no puedo más, hágame cesárea. Y nada. Solo decían que había que esperar al especialista que llegaba a las 7 de la mañana. A mi hija le pusieron la inyección en la columna y ella todavía sentía a su bebé moverse. Pero cuando entraron a cirugía, ya no lo escuchó llorar. Ella me dijo: mamá, mi bebé no llora. Fue ahí cuando se dieron cuenta de que el niño había muerto”, aseguró la abuela en medio de la tristeza.

Por ahora, se conoció que el DADIS hizo presencia en la clínica y abrió una investigación para determinar si hay o no, algún tipo de responsabilidad. Por su parte, desde el centro asistencial no se ha conocido un pronunciamiento.