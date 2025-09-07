Elena Rose, la voz de grandes éxitos de la música latina

A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

La cantante y compositora Elena Rose se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la industria musical en estos momentos. Su talento la ha llevado a escribir éxitos para artistas de reconocimiento internacional como Maluma, Becky G y Rauw Alejandro, marcando una huella en la música latina.

Más allá de su trabajo para grandes artistas, Elena Rose ha brillado con sus propias canciones, en las que combina libertad, autenticidad y un estilo que conecta con las nuevas generaciones. Su trayectoria la reconoce como una de las voces más creativas del momento.

En esta etapa de su carrera, la artista será la encargada de abrir y acompañar la gira en Latinoamérica de Danny Ocean. Elena aseguró que para ella es muy especial el concierto en Colombia porque, según confiesa en la entrevista con Heisel, ha sentido de primera mano el cariño y la admiración del público colombiano.

