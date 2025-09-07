Diego Tamayo, entre los 100 creadores digitales más destacados del mundo

El artista plástico digital Diego Tamayo fue reconocido dentro de la lista de los 100 creadores más influyentes del mundo en el certamen internacional Art Comp 2025, un escenario que exalta la innovación y la creatividad en el arte contemporáneo.

Tamayo, cuya obra se caracteriza por el uso de herramientas digitales para explorar nuevas narrativas visuales, asegura que su propósito va más allá de estar en un museo,“Mi interés va más allá de estar en un museo por una obra, mi interés es que muchísima gente pueda conocer mi trabajo”.

Este reconocimiento lo consolida como una de los artistas latinoamericanos más visibles en el arte digital, un campo en el que se entrelazan la tecnología, la estética y la exploración de nuevas formas de expresión. Para Tamayo, el verdadero valor de su obra radica en la posibilidad de conectar con públicos diversos y expandir el alcance del arte más allá de los espacios tradicionales.