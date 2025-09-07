Cristian Villamil cuenta los detalles de la obra ‘El lugar del Otro’

¿Qué pasaría si Bogotá tuviera metro? Esa es la premisa de ‘El Lugar del Otro’, la más reciente obra de la compañía La Congregación, dirigida por Johan Velandia, que llega a la sede Centro del Teatro Libre .

La historia de esta obra lleva a la curiosidad e intriga por conocerla, esta es la sinopsis: Después de diez años de silencio, un hijo y su padre coinciden en un vagón del metro bogotano. El primero, un artista callejero que sueña con ser actor pero sobrevive en soledad en una ciudad que no lo acoge. El segundo, un obrero sencillo que ha vivido resignado a la rutina y al peso de los días sin ilusiones. El encuentro sucede en la estación de Los Héroes, donde ambos deberán enfrentarse a sus frustraciones, reconocer sus batallas personales y descubrir qué lugar ocupan en la vida y en la historia del otro.

Cristian Villamil, actor de la obra, contó en A vivir Que Son Dos Días de Caracol Radio que esta puesta en escena es, más allá de una historia familiar, una reflexión sobre los deseos que nos habitan, el deseo de ser padre o hijo, de ser artista, de ser real… y hasta el deseo de que Bogotá tenga metro.

Según el actor, ‘El Lugar del Otro’ se presenta como una metáfora de la forma de comunicarnos, de reconocernos y de resistir en una ciudad que también sueña con transformarse.