Campaña de prevención busca prevenir accidentes con ciclistas en Bolívar

Con el ánimo de prevenir accidentes viales, pero especialmente de salvaguardar la vida de los ciclistas, la Policía Nacional en Bolívar desplegó en la mañana de este domingo una campaña con recomendaciones de seguridad para estos deportistas y demás usuarios viales.

El objetivo es claro: evitar que sigan ocurriendo hechos lamentables como el del 8 de agosto del 2019 en el que el ciclista Oswaldo Montero Montero perdió la vida al ser atropellado por una van en la subida a Turbaco.

Durante la actividad, los uniformados ofrecieron charlas a los ciclistas en los que les recordaron, por ejemplo, la distancia que deben mantener de los vehículos pesados para no ser víctimas del efecto Venturi que consiste en unas corrientes de aire que se producen por la estructura de estos automotores, generando una especie de succión entre las ruedas que pone en alto peligro a los motociclistas, ciclistas y peatones.

A los conductores, los uniformados los orientaron, también, sobre los puntos ciegos de cada vehículo. La campaña contempló, además, la distribución de cincuenta chalecos antirreflectores para los ciclistas.

“Estas actividades son fundamentales para crear conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y proteger a los usuarios más vulnerables de la vía. Seguiremos trabajando para promover una cultura vial más segura y responsable en toda la región”, señaló el coronel Alejandro Reyes Ramírez,comandante Departamento Policía Bolívar.

Esta iniciativa representa un paso clave hacia la construcción de una movilidad más segura en la región y se espera que contribuya a la reducción de siniestros viales, especialmente en esta importante vía del Caribe colombiano.