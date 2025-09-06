Veredas Leticia y Recreo recibieron atención integral de Alcaldía de Cartagena y Armada

Con una jornada integral que incluyó servicios de salud, orientación en programas sociales, así como actividades lúdicas para niños y niñas, la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) - Pedro Romero, acercó su oferta institucional a los habitantes de las veredas Leticia y Recreo, en jurisdicción del corregimiento de Pasacaballos.

La jornada, enmarcada en la estrategia “Gobierno al Barrio”, contó con el respaldo de la Armada Nacional, que facilitó el desplazamiento fluvial de los equipos de trabajo, permitiendo garantizar la atención en el territorio.

Gracias a este esfuerzo conjunto, los asistentes accedieron a servicios y trámites como Renta Ciudadana y Sisbén, vacunación, prevención de dengue y tuberculosis, salud oral, expedición de documentos de identidad y limpieza de espacios públicos, además de actividades lúdicas para niños y niñas.

“Me ha parecido excelente la intervención de la Alcaldía, porque nos sale costoso ir hasta las oficinas distritales”, expresó Manuel Córdoba, habitante de Recreo.

Por su parte, Marianela Piñeres destacó: “Hacía mucho rato ninguna entidad llegaba por acá. Estamos contentos con esta jornada porque nos facilitan la vida y logramos ser reconocidos como parte del Distrito”.

El director del PES – Pedro Romero, Jorge Redondo, subrayó que estas acciones fortalecen la atención integral a la población vulnerable en zonas rurales, corregimientos e incluso sectores insulares, asegurando que ningún territorio quede excluido de los servicios de la administración distrital.