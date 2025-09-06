UBA Vihonco restablece servicios a usuarios de Nueva Eps

Cúcuta

Después de casi dos meses de la suspensión de servicios médicos en la IPS Vihonco por el no pago a la Nueva Eps, los trabajadores del sector están anunciando el restablecimiento del servicio.

Desde las organizaciones sindicales se hizo el anuncio de restablecer la operación para más de trescientos mil usuarios que estaban afectados por la parálisis en la atención.

De manera preliminar trascendió que se hizo un desembolso para poder oxigenar las deudas que arrastraba por concepto de no pagos por parte de la Nueva Eps de 29.198.638.414.

En su momento la IPS alertó que esta situación estaba provocando graves efectos en la gestión de riesgo y en materia de operatividad.

Trascendió que lentamente se restablecerán los servicios de acuerdo ala capacidad administrativa y financiera de la entidad y a la programación de atención para miles de usuarios.