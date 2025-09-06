Trágico accidente en Neiva deja dos auxiliares de Policía muertos y una joven herida

Neiva

Un lamentable accidente se registró en la capital huilense hacia la 1:37 de la madrugada de este sábado, en la avenida 26 con carrera 23, sector Las Granjas. Una motocicleta en la que se movilizaban tres jóvenes perdió el control y terminó estrellándose contra un árbol del lugar. En el hecho fallecieron dos de ellos de manera inmediata, mientras que la tercera ocupante resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.

Las víctimas fueron identificadas como Wilmer Santiago Pullar Campo, de 19 años, y Julia Andrea Quinayas Campos, también de 19 años, quienes perdieron la vida en el sitio del accidente. La joven herida responde al nombre de Ana María León Martín, quien fue llevada a la clínica Coosalud y, según los médicos, se encuentra fuera de peligro y bajo observación.

El coronel Alex Andrés Muñoz, de la policía Metropolitana, afirmo que “de acuerdo con la información oficial, los tres jóvenes eran auxiliares de la Policía Nacional que se encontraban en permiso tras culminar su año de servicio. Este beneficio les otorgaba quince días de descanso, tiempo durante el cual ocurrió el siniestro. Su pertenencia a la institución fue confirmada por el comando de Policía del Huila”.

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer las causas del accidente. En el lugar hicieron presencia unidades de la Sijin, la seccional de inteligencia, patrullas de vigilancia y criminalística de tránsito, que realizaron el levantamiento de los cuerpos. Versiones preliminares señalan que pudo haberse tratado de una persecución por parte de agentes de tránsito, hipótesis que está siendo analizada con videos de seguridad y demás pruebas.