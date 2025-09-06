Cúcuta

Secuestrada mujer en la región del Catatumbo

El plagio se presentó en la zona rural de Tibú

En la zona rural de Tibú se registró un nuevo caso de secuestro / Foto: Cortesía.

En la zona rural de Tibú se registró un nuevo caso de secuestro / Foto: Cortesía.

Cúcuta

Las autoridades investigan un presunto caso de secuestro que se registró en las últimas horas en la región del Catatumbo en Norte de Santander.

Los hechos comprometen la integridad de una mujer identificada como Yamile Contreras Barbosa quien fue plagiada cuando se desplazaba por la zona rural del municipio de Tibú.

El caso se registró en el el corregimiento de Campo Dos, cuando la víctima al parecer fue abordada por un grupo de hombres fuertemente armados que se la llevaron con rumbo desconocido.

Las autoridades informaron que se trata de establecer quienes serían los responsables de este hecho violento al norte del departamento.

En la zona donde se presentó el hecho, delinquen miembros del Ejercito de Liberación Nacional y las disidencias armadas del frente 33 de las farc.

Norte de Santander es uno de los departamentos más afectados con el delito del secuestro en los últimos dos años, según las organizaciones sociales que monitorean estos casos.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad