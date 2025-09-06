Por segundo año consecutivo, Bolívar referente nacional en promoción de lactancia materna exclusiva

Bolívar ratificó su compromiso con la salud y el bienestar de las madres y la primera infancia, al obtener por segundo año consecutivo el galardón nacional en Lactancia Materna, en el concurso organizado por la Fundación Éxito.

Este reconocimiento permitirá a la Gobernación de Bolívar dar continuidad a iniciativas que fortalecen la salud nutricional de mujeres gestantes y lactantes, así como de niños y niñas menores de 18 meses.

Gracias a esta distinción, las beneficiarias podrán acceder durante tres meses a bonos por $158.000 para redimir productos alimenticios en almacenes Éxito, contribuyendo de manera directa a una mejor alimentación y calidad de vida.

“Este logro nos llena de satisfacción y reafirma nuestra misión de trabajar cada día por la nutrición y el bienestar de las madres y sus hijos. Que Bolívar sea reconocido nuevamente demuestra que vamos por el camino correcto y que con esfuerzo y dedicación, logramos transformar la vida de quienes más lo necesitan”, expresó Angélica Salas, Primera Gestora Social del departamento.

A su vez, el gobernador Yamil Arana señaló, “Este reconocimiento nos impulsa a seguir liderando programas que fortalezcan la salud de la primera infancia. Nuestra apuesta está enfocada en garantizar que cada niño y niña tenga la oportunidad de crecer sano y que las madres reciban el acompañamiento y apoyo necesario en esta etapa tan significativa”.

La Lactatón se ha consolidado como una plataforma de visibilización y acción, al brindar herramientas y proporcionar incentivos tangibles para que los territorios promuevan y fortalezcan la lactancia materna exclusiva. Con este nuevo reconocimiento, Bolívar ratifica su compromiso con la nutrición y el futuro de las familias.