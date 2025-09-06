Policía de Perú denuncia hackeo y confirma filtración de datos de inteligencia en redes sociales

Según las autoridades, la filtración tuvo manos criminales exteriores pero estuvo respaldada por trabajadores al interior de su dirección de inteligencia. (Foto: Caracol Radio / Getty )

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que la base de datos de su Dirección de Inteligencia (Dirin) fue hackeada y que, parte de esa información, que según medios locales incluye planes de seguridad a presidentes del país, datos de agentes y operaciones de seguimiento a periodistas, políticos y jueces, se publicó en redes sociales, por lo que ha iniciado una investigación del caso.

Luego de que la información fuera difundida por políticos y medios, la PNP señaló en un comunicado que la División de Seguridad Digital de la Dirección de Inteligencia alertó el jueves “sobre una posible vulneración” de los servidores de esa dependencia y que esto “posteriormente se advirtió a través de publicaciones en la aplicación de mensajería instantánea Telegram”.

“Inmediatamente se activó el plan de contingencia, procediéndose a la suspensión de los servicios”, agregó antes de indicar que se tomaron otras medidas de seguridad y la Dirección de Ciberdelincuencia “inició las investigaciones, pericias y todas las acciones destinadas a perseguir el delito cibernético y lograr la identificación y posterior captura del o los posibles autores”.

Acceso a datos sensibles

Poco antes de que se emitiera este comunicado, el congresista conservador Diego Bazán alertó en su cuenta en la red social X que se había hackeado la base de datos de la Dirección de Inteligencia de la PNP “a pesar de las medidas de seguridad anunciadas recientemente” por las autoridades del Gobierno.

“Las organizaciones criminales incluso tuvieron acceso a los registros de los agentes PNP encubiertos de inteligencia y a las investigaciones que se estaban realizando, hoy podrían ejecutar a esos agentes”, remarcó.

Ante esto, Bazán retó al Ministerio del Interior a que desmienta esa información y se preguntó: “¿Si eso sucede con nuestra inteligencia, cómo defendemos a nuestros ciudadanos?”.

Tras la posterior confirmación del caso, el también parlamentario conservador Alejandro Muñante declaró a periodistas que el Congreso debe convocar al ministro del Interior, Carlos Malaver, para que explique cómo ha sucedido esto y qué medidas se han tomado.

No obstante, en una rueda de prensa posterior, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, aseguró que el hacker no llegó a acceder a las bases de datos y que desde la institución piensan que se trató de una filtración de datos desde el interior por parte de un usuario con acceso, por lo que están investigando qué miembro pudo haber recopilado esta información.

La información filtrada

El programa ‘La encerrona’, que dirige el periodista Marco Sifuentes y que se emite a través de plataformas digitales, reveló que la información difundida en redes sociales expuso acciones que se realizaron para proteger a la presidenta Dina Boluarte y a exgobernantes como Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Pedro Castillo.

Añadió que también se publicaron datos personales de cientos de agentes de inteligencia, reportes sobre los remanentes del grupo subversivo Sendero Luminoso, y el seguimiento que se ha hecho a periodistas, entre ellos Sifuentes, así como a políticos y jueces que investigaron importantes casos en el país, como el que implicó a la constructora brasileña Odebrecht.

La revelación de esta filtración de datos se dio un día después de que el pleno del Congreso aprobase interpelar el próximo jueves al ministro del Interior, Carlos Malaver, por una aparente inacción en la lucha contra la inseguridad ciudadana, a raíz de los ataques del crimen organizado en diversas partes del territorio nacional.

Nuevo escándalo, mismos problemas

Malaver, que es el octavo ministro del Interior nombrado en el actual Gobierno de Boluarte, asumió el cargo en mayo pasado, dos meses después de la censura de Juan José Santiváñez como titular de esa cartera por su presunta incapacidad en el cargo.

No obstante, Santiváñez asumió como ministro de Justicia y Derechos Humanos en agosto pasado, a pesar de tener varias denuncias de presunta corrupción e irregularidades que lo vinculan a uno de los hermanos de la mandataria, Nicanor Boluarte.

El Gobierno ha declarado en estado de emergencia varias provincias del país, principalmente en el norte de Perú, para contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno, pero la criminalidad continúa y se concentra en las zonas de influencia de la minería ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico, entre otras actividades ilícitas.