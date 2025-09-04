Expresidente de Perú, Martín Vizcarra, en juicio por sobornos, salió en libertad

LIM06. BOGOTÁ (COLOMBIA), 27/06/2024.- Fotografía de archivo del ex presidente Martín Vizcarra asistiendo a una ceremonia donde se oficializa la convocatoria a un referéndum sobre la reforma política y de la Judicatura, el 9 de octubre de 2018, en Lima (Perú). La Fiscalía de Perú presentó este jueves una denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos, en agravio del Estado. EFE/ Ernesto Arias ARCHIVO / Ernesto Arias ( EFE )

El expresidente peruano Martín Vizcarra salió en libertad este jueves, 4 de septiembre, tras permanecer tres semanas en prisión preventiva. Esta medida fue anulada por un tribunal de apelaciones, que determinó que debe afrontar fuera de la cárcel la recta final del juicio en el que se le acusa de haber recibido sobornos cuando ejerció de gobernador regional de Moquegua, antes de ser jefe de Estado.

Así, el exmandatario abandonó Barbadillo, la cárcel de Perú reservada para expresidentes, donde compartió recinto con otros tres exgobernantes procesados o condenados: Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022).

Expresidente peruano Martín Vizcarra afronta recta final del juicio por presuntos sobornos

Vizcarra es investigado por el delito de cohecho pasivo propio, por el que la Fiscalía pide 15 años de prisión. Se le acusa de haber recibido presuntamente 2,4 millones de soles, unos 679 mil dólares, en sobornos para adjudicar las obras Lomas de Ilo y la ampliación de un hospital en Moquegua cuando fue su máxima autoridad regional entre 2011 y 2014.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional ordenó la excarcelación inmediata de Vizcarra, tras revocar la prisión preventiva dictada por cinco meses, para asegurar su presencia en el juicio.

No obstante, en su salida de Barbadillo, afirmó a los periodistas que se encontraban en los exteriores, junto a decenas de simpatizantes, que no se fugará, pese a “no tener impedimento de salida del país”.

En esta medida, añadió que seguirá colaborando con la justicia, asistiendo a todas las citaciones del Poder Judicial. Pero también “recorriendo todo el país llevando el mensaje de Perú Primero”, el partido que fundó con miras a las elecciones generales del 2026.

Vizcarra asegura “salir fortalecido”: retoma su campaña presidencial

El exmandatario se encuentra entre los líderes en intención de voto, de cara a los comicios presidenciales de 2026 en Perú, según varias encuestas. No obstante, cuenta con tres inhabilitaciones en su contra impuestas por el Congreso. Vizcarra las busca revertir en el sistema interamericano de derechos humanos.

Al respecto, denuncia ser un “perseguido político” y “víctima de abusos” por parte del Gobierno de la presidenta actual, Dina Boluarte, junto a las fuerzas que la apoyan en el Congreso.

Vizcarra recordó lo que es un hecho inédito para un expresidente encarcelado en dicho país: fue trasladado durante cinco días a la cárcel de Ancón II, también conocida como Piedras Gordas II, una prisión común con más de dos mil reclusos. Señaló que allí durmió al lado de presos enfermos.

No obstante, aseguró “salir fortalecido” para retomar campaña con su propio partido político, Perú Primero, con el cual busca ser presidente de nuevo. Además, agradeció a su familia y amigos por haber “resistido con estoicismo” ante su reclusión, medida que calificó de “carente de cualquier respaldo legal”.

Finalmente, refutó la posición de la fiscalía de que no tiene arraigo laboral, Vizcarra argumentó que, tras haber sido destituido como presidente por el Congreso en 2020, ahora tiene dos trabajos, uno de ellos, como asesor en su partido.