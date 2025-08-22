Pleno del Congreso peruano reitera declaración de persona ‘non grata’ al presidente Gustavo Petro

El Congreso de Perú aprobó este jueves, 21 de agosto, por unanimidad una moción que pide reiterar la declaración de persona ‘non grata’, contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, bajo el argumento de que sus actos “desconocen y atentan contra la soberanía nacional”, tras reclamar una isla amazónica que Perú considera parte de su territorio.

A partir de esta moción, se le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores transmitir esta decisión al Gobierno de Colombia y a la comunidad internacional por medio de una nota diplomática.

Esta petición del Legislativo para que se declare persona ‘non grata’ a Petro fue hecha por primera vez en 2023, tras las protestas antigubernamentales contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, cuya legitimidad como mandataria no fue reconocida por su homólogo colombiano.

La nueva moción responde a las declaraciones de Petro que alentaron una supuesta disputa de la soberanía sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en una isla en el Amazonas. La decisión alcanzó 54 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones en el Congreso de Perú.

La disputa entre Colombia y Perú por Santa Rosa de Loreto

La disputa por Santa Rosa de Loreto ha derivado en actos hostiles como la colocación de una bandera colombiana, el sobrevuelo de un avión militar colombiano y la detención de dos topógrafos colombianos en el lugar.

Dina Boluarte afirmó que “Santa Rosa es parte del Perú desde hace más de un siglo”, alegando que su soberanía está respaldada por el Tratado de 1922 y quedó ratificada en 1929, aludiendo que el territorio forma parte de la isla Chinería.

En tanto, Bogotá sostiene que este territorio surgió después de la firma del Tratado de la isla de 1922 y, por lo tanto, no estaría cubierto por el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 que definió los límites bilaterales entre los dos países.

La presidenta peruana, Dina Boluarte, viajó la semana pasada a Santa Rosa para reafirmar que “no se cederá ni un centímetro de territorio”, alimentando una tensión diplomática que se ha tratado de aliviar mediante el diálogo entre los ministros de Exteriores de los dos países.

Precisamente, este jueves, los cancilleres de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, y de Perú, Elmer Schialer, mantuvieron una reunión en Bogotá en el marco de la V Cumbre de Países Amazónicos en la que ratificaron la voluntad de ambos Gobiernos de fortalecer la cooperación en asuntos fronterizos y de integración. Además, coincidieron en la necesidad de trabajar en conjunto para garantizar la navegabilidad del río Amazonas y atender las necesidades de las comunidades fronterizas.

Si bien, el encuentro se desarrolló en un ambiente de “cordialidad y respeto”, según informó la Cancillería colombiana, durante el debate en el Parlamento peruano, el congresista Jorge Montoya Manrique aseguró que la moción que declara persona ‘non grata’ es necesaria ante “el desconocimiento de los límites de un país”, argumentando que en estos casos, aunque “la diplomacia es importante, las decisiones tienen que ser claras y directas”.

En el comunicado de la Cancillería colombiana que abordó el desarrollo de la reunión entre los ministros de Exteriores de los dos países, fue anunciada la celebración de la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera peruano-colombiana (Comperif), que tendrá lugar en Lima los próximos 11 y 12 de septiembre.