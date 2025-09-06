Multinacional israelí abre planta en Barranquilla: habrá más de 200 empleos directos e indirectos

La multinacional israelí Adama, reconocida por la fabricación de fertilizantes y plaguicidas, inauguró este viernes su nueva planta en la Zona Franca de Barranquilla, con la que busca fortalecer su operación en Latinoamérica.

La planta tiene una capacidad inicial de producción de 10.000 toneladas anuales de agroquímicos, destinados principalmente al mercado brasileño.

“Si uno quiere hacer patria debe estar ubicado en el Atlántico. No solo por las ventajas de estar en zona franca, sino por su ubicación frente al océano y su potencial exportador”, afirmó Luz Amanda Copete, gerente general de Adama Colombia.

Impulso al empleo y a la competitividad del Atlántico

Con la apertura de esta planta, Adama contribuirá a la generación de 50 empleos directos y más de 200 indirectos. Durante el evento, el gobernador Eduardo Verano destacó que este tipo de inversiones privadas refuerzan la visión de un departamento más competitivo y abierto al mundo.

“Seguimos trabajando para atraer empresas que impulsen el desarrollo económico y social de nuestra región”, indicó Verano, quien entregó a Adama una placa conmemorativa, nombrándola oficialmente como “Embajador Atlántico para el Mundo”.

Sostenibilidad e innovación, claves del proyecto

La compañía resaltó que esta nueva planta es un paso importante dentro de su estrategia de sostenibilidad, tecnología avanzada y eficiencia en la cadena de suministro agroindustrial.

“Estamos orgullosos porque este proyecto es resultado del esfuerzo del talento colombiano. Desde el diseño hasta la producción, todo ha sido hecho localmente. Barranquilla ahora es un punto clave en nuestra operación global”, aseguró Óscar Rodríguez, gerente de Supply Chain Andinos Norte de Adama.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico del Atlántico, Marisabella Romero, celebró la llegada de la empresa al departamento: “La inversión privada, acompañada de políticas públicas sólidas, es la llave para seguir construyendo un Atlántico competitivo e innovador”.