Modernización eléctrica de Afinia llega a María La Baja, Bolívar

Afinia, filial del Grupo EPM, mantiene firme su compromiso con la modernización de la infraestructura eléctrica que abastece al municipio de Maríalabaja, a través de los trabajos en la línea 596 (Gambote–Maríalabaja).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la reunión sostenida en días pasados, con el Concejo Municipal de Maríalabaja, la compañía presentó el plan de acción y anunció que la meta era culminar las obras el 30 de septiembre, con el propósito de renovar las redes y ofrecer un servicio más confiable a la comunidad.

Actualmente, algunos sectores de la zona de servidumbre de la línea 596, específicamente en el barrio La Pista han impedido los trabajos que han reducido la velocidad de ejecución del cronograma.

No obstante, Afinia avanza en los tramos disponibles y continúa gestionando, junto con las autoridades y la comunidad, las condiciones necesarias para desarrollar plenamente la obra.

La empresa destaca que este proyecto es fundamental para fortalecer la calidad y continuidad del servicio de energía en Maríalabaja y reitera que con el apoyo de la ciudadanía será posible concretar una solución definitiva a las fallas que históricamente han afectado al municipio.

“Con la colaboración de todos podremos culminar estas obras que traerán beneficios directos a los habitantes de Maríalabaja, erradicando fallas y garantizando un servicio de energía confiable para el progreso de la comunidad”, señaló Eder Buelvas, jefe de la Territorial de Afinia en Bolívar Norte.