MinDefensa anuncia refuerzo para Putumayo luego de que tres soldados fueran quemados

JUSTICIA

Tras un consejo de seguridad realizado en el municipio de Villa Garzón, Putumayo, en donde tres soldados fueron quemados en una asonada, el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, la cúpula Militar y de Policía, anunciaron una serie de medidas para fortalecer el control territorial, la lucha contra el narcotráfico y la seguridad.

Según el ministro de Defensa, en los próximos días más de 200 hombres y mujeres del Ejército Nacional llegarán para reforzar la Fuerza de Despliegue Rápido N.6 (FUDRA) en este departamento del sur del país.

“Estos uniformados contarán con capacidades diferenciales como operaciones especiales contra el terrorismo, el narcotráfico y la minería ilegal. Así mismo, contará con técnicos antiexplosivos, enfermeros de combate y asalto aéreo, entre otras especialidades”, indicó el Ministerio.

En el mismo sentido para el dispositivo fluvial que la Armada de Colombia, llegarán cuatro embarcaciones y más de 20 hombres, quienes ya cuentan con entrenamiento y preparación en acciones ofensivas contra del narcotráfico y que estarán destinados a bloquear corredores ilegales de movilidad a los grupos armados organizados que allí delinquen.

El ministro también anunció que en los próximos días llegarán al departamento 10 de los nuevos vehículos blindados vehiculos del tipo 4x4 AFV Textron Marine & Land Systems (TM&LS) M1117 los cuales serán empleados en el movimiento de tropas hacia zonas priorizadas para operaciones contra la criminalidad, el narcotráfico, el terrorismo, la minería ilegal entre otros delitos.

Incremento de violencia intrafamiliar

Tras el incremento de violencia intrafamiliar en varios municipios de Putumayo, la Patrulla Púrpura de la Policía Nacional será fortalecida con 10 uniformados adicionales.

Según el ministro, tendrán la importante labor de prevenir ese delito, así como combatirlo y enfrentar a quienes lo cometan, con el objetivo de contribuir a la seguridad ciudadana.

Ministro recuerda recompensa

El ministro de Defensa nuevamente condenó el hecho criminal en zona rural de Villa Garzón (Putumayo), en donde tres militares sufrieron graves quemaduras ante una asonada de la población.

El funcionario reiteró la recompensa de hasta $200 millones a quien brinde información que permita individualizar y capturar a quienes realizaron este cobarde y repudiable hecho.