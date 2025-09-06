Cúcuta

Gremios reportan pérdidas por bloqueo de comunidades hacía la Costa Caribe

Demandan mayor compromiso del gobierno nacional para dar respuesta

Transporte de Carga el más afectado con bloqueo vial entre Abrego-Ocaña / Foto Archivo

Los gremios económicos en Norte de Santander encendieron las alertas por los problemas que ha desencadenado la incomunicación vial por la protesta que mantienen los habitantes de El Tarrita y que afecta varios renglones de la región.

Desde la gerencia de la Andi su director regional Francisco Unda se mostró preocupado sobre los efectos negativos que genera el bloqueo para el transporte de carga y otros sectores que cumplen seis días sin actividad.

El dirigente gremial llamó la atención para que “se de prioridad a la solución de los bloqueos que se registran en la vía Cúcuta- Ocaña y que deprimen más las situaciones sociales de la región”.

Así mismo exhortó al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para que “nos ayuden a encontrar una solución definitiva que permita cumplirles a los habitantes de la región”.

Finalmente el dirigente gremial manifestó que toda la cadena productiva de Norte de Santander se ve afectada con esta situación que ya cumple seis días.

