Gobernador reclama mas intervenciones de la fuerza pública para frenar violencia

Gobernador anuncia nuevas medidas en seguridad para el departamento EFE/ Mario Caicedo / Mario Caicedo ( EFE )

Cúcuta

Las situaciones de violencia que se han venido registrando en el Catatumbo, en el área metropolitana de Cúcuta y que afectan renglones económicos motivaron al gobernador de Norte de Santander William Villamizar a buscar nuevas estrategias de seguridad para la región.

“Los hechos terroristas contra empresas embotelladoras, la extorsión, los ataques a la fuerza pública nos preocupan y motivan a tomar nuevas medidas para evitar que estos hechos continúen afectando la seguridad ciudadana” dijo el mandatario.

Precisó que “frente a estas situaciones hemos acordado varias medidas tendientes a proyectar intervenciones, acciones judiciales acompañadas de la autoridad competente, apoyo permanente a la sociedad civil y a todos los sectores económicos y sociales de la región”.

El mandatario departamental llamó la atención de la fuerza pública para que se puedan redoblar los esfuerzos para disminuir la comisión de delitos en todos los municipios del departamento.

En la región la guerra entre el ELN y las disidencias armadas ha dejado más de 160 personas asesinadas durante siete meses de confrontación entre ilegales en el Catatumbo.