Exportaciones colombianas cayeron 4,1% en julio y preocupa su impacto en la frontera

Norte de Santander.

Las exportaciones del país registraron en julio una caída del 4,1% frente al mismo mes del año anterior, de acuerdo con las cifras reveladas por el DANE.

El mayor impacto se evidenció en el sector de combustibles, aunque también se sintió en otras áreas de la economía nacional.

En la zona de frontera, el descenso genera preocupación debido a la fuerte dependencia que existe del comercio binacional.

Sandra Guzmán, presidenta de FITAC Capítulo Cúcuta, explicó que la coyuntura política y económica ha afectado directamente las operaciones de Norte de Santander, un departamento donde Venezuela y Estados Unidos representan los principales destinos de exportación.

“La balanza comercial empieza a tener un desequilibrio porque las exportaciones no logran soportar las importaciones que demanda actualmente el país. Si bien el agro y las manufacturas mostraron un repunte, la caída en combustibles golpea de manera significativa el panorama general”, señaló Guzmán.

De acuerdo con la dirigente gremial, mientras Venezuela representa apenas un 4% de las exportaciones colombianas, Estados Unidos continúa siendo el mercado más importante, pero las tensiones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro también generan incertidumbre en las operaciones que se adelantan desde Norte de Santander.

Guzmán advirtió que, además de los factores políticos, la frontera enfrenta rezagos en infraestructura y servicios que dificultan el comercio.

“No tenemos básculas para exportaciones ni importaciones, y aún hay ausencia de entidades como Invima, ICA y el Ministerio de Transporte en los pasos fronterizos. Antes de proyectar cifras mayores, primero debemos organizar la frontera para que vuelva a ser dinámica y competitiva”, afirmó.

El reto ahora, según los empresarios, está en garantizar condiciones para que el intercambio con Venezuela se fortalezca sin descuidar el mercado estadounidense, que sigue siendo clave para el sostenimiento de la economía regional y nacional.